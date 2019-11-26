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Политика ,  
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В Кремле исключили скепсис по поводу возможности встречи Путина и Трампа
Фото: Shealah Craighead / Globallookpress

В Кремле нет скепсиса по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля не подтвердил высказывание российского дипломатического источника, который говорил, что в Москве по поводу встречи лидеров настроены скептически, поскольку с каждой такой встречей «все только хуже становится». Он также отмечал, что у американского президента «связаны руки», и это не дает ему возможности что-либо предпринять.

Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с 2016 года провели несколько двусторонних встреч. В первый раз они встретились на саммите «Двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года, затем в ноябре 2017 года во вьетнамском Дананге, третья встреча прошла в июле 2018 года в Хельсинки. После хельсинкских переговоров члены американского конгресса раскритиковали Трампа за то, что тот общался с Путиным один на один, и потребовали от переводчика раскрыть содержание беседы.

Последняя встреча лидеров состоялась в июне на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. В ходе переговоров Путин пригласил Трампа принять участие в параде Победы в 2020 году. В Вашингтоне по-прежнему рассматривают поступившее предложение.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
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