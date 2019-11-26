Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином. Об этом сообщается на сайте министерства коммерции КНР.

По данным китайского ведомства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.

В тексте сообщения отмечается, что от Китая в разговоре также приняли участие министр коммерции КНР Чжун Шань и глава Народного банка страны И Ган.

В конце октября этого года в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщали, что Пекин и Вашингтон близки к завершению первого этапа торговой сделки. По словам президента США Дональда Трампа, соглашение будет касаться интеллектуальной собственности и финансовых услуг, а также включать в себя обязательство со стороны Китая закупить американскую сельхозпродукцию на $40–50 млрд. Трамп сообщал, что первая фаза торговой сделки охватит 60% от долгосрочного соглашения. 26 октября страны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы, а также достигли согласия по вопросам работы системы по надзору за импортом рыбной продукции из США.