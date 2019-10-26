Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Пекин и Вашингтон завершили технические консультации по ряду двусторонних торгово-экономических документов. Об этом говорится в сообщении Министерства коммерции Китая по итогам телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы. Кроме того, Пекин и Вашингтон пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции, отмечается в заявлении.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились по вопросам, связанным с закупками сельскохозяйственной продукции, валютой и защитой интеллектуальной собственности. Он отметил, что стороны подошли к «значительной первой фазе» в заключении торгового соглашения и прекращений торговой войны.

Позднее, после переговоров с китайским вице-премьером Лю Хэ, Трамп отметил, что соглашение может быть подписано в течение пяти недель.