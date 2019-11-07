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NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин
Стороны обсудили основные параметры будущей сделки, однако окончательное решение так и не приняли
Фото: Ng Han Guan / AP

США и Китай достигли предварительной договоренности по торговому соглашению. Одним из первых шагов на пути разрешения разногласий должна стать отмена взаимных пошлин, введенных в последние месяцы, сообщает Тhe New York Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.

При этом источники издания признали, что окончательного решения пока нет. Тем не менее в случае, если переговоры завершатся успешно, администрация Дональда Трампа впервые согласится пойти на уступки Пекину. В настоящее время в США действует пошлина на китайские товары на общую сумму $360 млрд, и Белый дом обещал лишь ужесточить ограничения.

О прогрессе в переговорах 1 ноября сообщало агентство Reuters. В заявлении торгпредства США тогда указывалось, что Вашингтон и Пекин находятся в процессе решения неурегулированных вопросов. CNBC передавало, что обе стороны провели «серьезные и конструктивные» переговоры по «основным вопросам» торгового соглашения, а также обсудили договоренности о проведении следующей консультации.

В конце октября в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки. Трамп тогда же сообщил, что соглашение будет касаться интеллектуальной собственности и финансовых услуг, а также будет включать в себя обязательство Китая закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на $40–50 млрд.

26 октября сообщалось, что обе стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы, а также пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, торговая война
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