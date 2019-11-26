ВСУ провели в Донбассе учения танковых подразделений резерва ООС

Военные Сухопутных войск Украины провели в Донбассе учения танковых подразделений Объединенных сил. Об этом сообщается на странице подразделения ВСУ в Facebook.

«Резервисты справились с поставленными задачами, поэтому украинские военные могут быть уверены, что в случае необходимости им быстро придут на помощь квалифицированные и хорошо подготовленные резервисты», — говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, цель военных маневров заключается в поддержании высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага. Тренировки общевойскового резерва проводятся регулярно для того, чтобы подразделения не теряли навыков, пояснили украинские военные.

«Хотя танки и отведены из района проведения ООС, но угроза танкового прорыва всегда имеет место», — добавили в ВСУ.

24 ноября оперативная разведка Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о выдвижении колонны инженерной техники Украины к линии соприкосновения недалеко от населенного пункта Петровское. Также было зафиксировано размещение вооружения и бронетехники ВС Украины. Так, в районе поселка Зачатовка были замечены 22 танка Т-72, а в поселке Новобахмутовка — один бронетранспортер БТР-80.

1 ноября самопровозглашенная Луганская народная республика завершила разведение сил на линии соприкосновения у населенного пункта Золотое. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вывела свои войска из Петровского 9 ноября.

Отвод сил и средств от линии соприкосновения в двух пунктах является условием для саммита в «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции, который пройдет 9 декабря. В ходе него участники «нормандской четверки» в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» намерены принять решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.