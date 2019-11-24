В ДНР заподозрили Киев в создании новых укреплений в районе отвода сил

В ДНР заподозрили Киев в создании новых укреплений в районе отвода сил

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о выдвижении колонны инженерной техники Украины к линии соприкосновения недалеко от Петровского. Об этом говорится в оперативной сводке Народной милиции ДНР.

Как утверждают представители милиции, техника в количестве десяти единиц принадлежит Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Не исключаем, что украинская сторона на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений в нарушение достигнутых договоренностей возводит новые инженерные укрепления», — говорится в сообщении.

Также разведка Народной милиции зафиксировала размещение вооружения и бронетехники ВС Украины. Так, в районе поселка Зачатовка были замечены 22 танка Т-72, а в поселке Новобахмутовка — один бронетранспортер БТР-80.