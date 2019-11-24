Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В посольстве России в Иране сообщили об отключении интернета Политика, 15:06 Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме Общество, 15:03 В ДНР заподозрили Киев в создании новых укреплений в районе отвода сил Политика, 14:59 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 14:50 В Сети появилось видео с места экстренной посадки рейса Москва — Анапа Общество, 14:40 Судья Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов Спорт, 14:36 Хачанов обратился к болельщикам после поражения в полуфинале Кубка Дэвиса Спорт, 14:29 Уральский банк извинился за выброшенные на улицу анкеты соискателей Финансы, 14:22 Мужчина пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре Общество, 14:15 «Сочи» упустил победу над «Уфой» в первом матче после отставки тренера Спорт, 14:06 Подозреваемого в убийстве петербурженки после погони задержали в Карелии Общество, 14:05 Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым Общество, 13:53 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 13:50 На Ямале из-за отказа хвостового винта жестко сел вертолет Ми-8 Общество, 13:48
Политика ,  
0 
В ДНР заподозрили Киев в создании новых укреплений в районе отвода сил

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о выдвижении колонны инженерной техники Украины к линии соприкосновения недалеко от Петровского. Об этом говорится в оперативной сводке Народной милиции ДНР.

Как утверждают представители милиции, техника в количестве десяти единиц принадлежит Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Не исключаем, что украинская сторона на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений в нарушение достигнутых договоренностей возводит новые инженерные укрепления», — говорится в сообщении.

Также разведка Народной милиции зафиксировала размещение вооружения и бронетехники ВС Украины. Так, в районе поселка Зачатовка были замечены 22 танка Т-72, а в поселке Новобахмутовка — один бронетранспортер БТР-80.

Политика
В ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники у линии соприкосновения

Ранее, 24 ноября, в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что Киев продолжает размещать военную технику и вооружения вдоль линии соприкосновения около села Кряковка — БТР и БМП. Также в ЛНР сообщили, что мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы со стороны Украины.

Разведение сил в Донбассе, а также прекращение обстрелов является неотъемлемым условием для проведения саммита «нормандской четверки» с участием России, Украины, Германии и Франции. Он должен пройти в Париже 9 декабря.

Теги: ДНР, Донбасс, Украина
Материалы по теме
В ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники у линии соприкосновения
Политика
Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter