Кремль назвал возможную дату открытия «Силы Сибири» по телемосту

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Запуск газопровода «Сила Сибири» по телемосту, в котором будут участвовать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, по предварительной информации, состоится 2 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, готовится телемост. Об этом договорились Путин и Си Цзиньпин на своей встрече в Бразилиа. Предположительно, 2 декабря», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента также подтвердил, что телемост будет проводиться из трех точек: Пекина, Москвы и рядом с газопроводом, и добавил, что предупредит о «каких-либо подвижках».

В начале ноября СМИ сообщили, что торжественный запуск газопровода «Сила Сибири» запланирован на 2 декабря, после чего в Китай начнутся плановые поставки топлива. 20 ноября Песков сообщил, что для церемонии открытия трубопровода готовится телемост с участием лидеров двух стран.

Строительство «Силы Сибири» началось в 2014 году. Его планируют использовать по меньшей мере 30 лет, перекачивая ежегодно из России в Китай 38 млрд куб. м газа. Протяженность трубопровода составляет около 3 тыс. км, на проект потратили 1,1 трлн руб.