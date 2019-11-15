Путин назвал реалистичным увеличение товарооборота с Китаем до $200 млрд

Повышение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год является абсолютно реалистичной задачей. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Видео опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин заявил, что Москва и Пекин несколько превысили предыдущие планы по товарообороту, отметив, что стороны раньше намеренных сроков достигли отметки в $100 млрд в год.

«108 миллиардов у нас получилось по прошлому году», — сообщил российский лидер. По его словам, теперь Россия и КНР поставили задачу достичь показателя в $200 млрд. При этом Путин отметил, что работа по данному вопросу ведется в практическом плане, а не как над «виртуальной цифрой».

«Все идет по плану, мы держим это на контроле», — заявил президент России, сообщив, что Москва и Пекин работают над рядом крупных проектов в области космоса, авиастроения, ядерной энергетики и пр.

13 ноября российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе состоявшегося в бразильской столице Бразилиа саммита БРИКС. На встрече Путин заявил, что у Москвы и Пекина крепкие связи, которые не подвержены влиянию извне.