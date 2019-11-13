Путин назвал связи с Китаем неподверженными влиянию извне

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы и Пекина крепкие связи, на которые не поддаются внешнему влиянию, передает «РИА Новости».

«Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития», — сказал глава государства на встрече с председателем КНР Си Цзинином на полях саммита БРИКС.

По словам Путина, Россию и Китая связывают отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и координации по глобальным проблемам.«Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство», — добавил он.

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