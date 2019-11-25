МИД оценил решение Гаагского суда по инциденту в Керченском проливе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия удовлетворена решением Межгосударственного арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе, который 22 ноября определил порядок работы и правила процедуры разбирательства. Об этом сообщает МИД России.

В сообщении говорится, что в Гааге учли все принципиальные предложения Москвы. Принятое решение обнулило попытки Украины осложнить процессуальное положение России в ходе разбирательства, отметили в ведомстве.

МИД отметил, что Гаагский трибунал не принял требования Украины и согласился с аргументами России. В ведомстве уточнили, что Киев предлагал отказаться от юрисдикционного этапа и сократить сроки разбирательства. Теперь процесс разделят на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. Каждой стороне предоставили шесть месяцев для составления своих меморандумов.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС — рейсовый буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». Их экипажи обвинили в незаконном пересечении границы, арестовали и поместили в СИЗО. В начале сентября моряки вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. 18 ноября Россия передала Украине задержанные корабли.