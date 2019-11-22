Сотрудники Росалкогольрегулирования дали показания на замглавы ведомства

СК предьявил обвинение в злоупотреблениях и попросил арестовать заместителя руководителя службы Ирину Голосную. По словам следователя, показания на начальницу дал глава управления ведомства по ЦФО

Ирина Голосная (Фото: АГН Москва)

Следственный комитет предъявил заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной обвинение в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями в составе организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК), связанными с «дачей указаний о непроведении запланированных мероприятий» с выводом выделенных на них средств. Об этом заявила следователь в Пресненском суде Москвы.

Суд в пятницу, 22 ноября, продлил задержание Голосной и перенес решение по ходатайству о ее аресте на понедельник, чтобы следствие смогло предоставить дополнительные документы, подтверждающие причастность чиновницы к преступлениям.

Изобличающие показания на Голосную уже дали ее подчиненные Сергей Пальцев и Борис Астахов, также задержанные по делу, уточнила представитель ГСУ СК по Москве. По ее словам, сотрудники ведомства рассказали о распоряжениях Голосной составить незаконные акты. Преступления Голосной были направлены «против интересов государственной власти», отметила следователь.

Следствие получило данные о причастности Голосной к «иным аналогичным преступлениям» и проверяет их, добавила следователь.

«Дело расследуется достаточно давно, об угрозе преследования моей подзащитной было известно, соответствующие запросы поступали в службу давно, но она не скрылась. Было допрошено огромное количество свидетелей, никто из них не подвергался давлению», — заявил на заседании ее адвокат. «Фабула преступления выражается в неуплате налогов. Это не имеет никакого отношения к Ирине Голосной, поскольку она за это не отвечала», — добавил защитник.