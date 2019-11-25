Кудрин сообщил о вкладе Вербицкой в гуманитарные науки

Председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин прокомментировал в своем Twitter смерть президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой.

Кудрин отметил, что с именем Вербицкой связана «целая эпоха» в истории вуза. Он также сообщил, что президент СПбГУ внесла значительный вклад в создание первой программы либерального образования (Liberal Arts) в стране.

Лингвист-русист, президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни. Она родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года, в 1958 году с отличием закончила ЛГУ (бывшее название СПбГУ), в котором с тех пор и работала. В 1994 году Вербицкая стала первой женщиной, избранной на пост ректора СПбГУ, а в 2008 году — первым президентом университета. В 2011 году она получила звание почетного профессора вуза. В 2013 году Вербицкую избрали главой Российской академии образования, в 2018 году она стала ее почетным президентом.