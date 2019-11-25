Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

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Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

В середине недели давление сравняется со среднеклиматическими значениями (748 мм рт. ст.) к пятнице, 29 ноября, давление опустится до 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы. При этом на прошлой неделе оно было близко к экстремально высокому, наблюдался так называемый климатический зуб, добавила она.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РБК объяснил перепады давления сменой циклонов и антициклонов — вихревых движений с низким и высоким атмосферным давлением в центре соответственно. «Последние несколько дней и сегодня характер у нас определяет антициклон, во второй половине недели — циклон», — сказал синоптик. По его словам, атмосферное давление сейчас очень высокое, но в течение недели оно будет снижаться. «Сегодня 758 мм рт.ст., к вечеру ожидаем понижение до 756 мм рт. ст., а в субботу до 728 мм рт. ст. До нормы оно понизится в среду-четверг, затем оно будет заметно ниже нормы», — сказал Синенков.

Он отметил, что понижение давления всегда связано с ухудшением погоды: так, морозы в пятницу сменит потепление, которое придет из Южной Европы, до плюс 2–3 градусов. Оно будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. «Ожидаются облачность, плохая видимость. Слякотная осенняя погода», — добавил Синенков.