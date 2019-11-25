Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В Верхоянске приостановили занятия в школе из-за 50-градусного мороза Общество, 10:48 Около 10 человек задержали после массовой драки дворников в центре Москвы Общество, 10:44 В МВД назвали число пострадавших от домашнего насилия женщин Общество, 10:41 Город инноваций: как технологии помогают улучшить бизнес. Игра РБК и Microsoft, 10:38 Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине» Общество, 10:36 Благородный металл: сколько будет стоить серебро в 2020 году Quote, 10:22 Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Красноярске Общество, 10:11 Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию Общество, 10:10 Курс Bitcoin снова резко упал: теперь криптовалюта стоит меньше $6700 Крипто, 10:09 15 основателей и руководителей крупных компаний — о бизнесе и преодолении РБК и ВТБ, 10:08 Свечников набрал очки в восьмом матче НХЛ подряд и догнал Панарина Спорт, 10:02 А чего боишься ты? Как бренды работают с нашими страхами. Часть 2 Pro, 09:59 СМИ узнали об утверждении новых ставок утильсбора на машины в 2020 году Общество, 09:59 Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития Тренды, 09:55
Общество ,  
0 
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

В середине недели давление сравняется со среднеклиматическими значениями (748 мм рт. ст.) к пятнице, 29 ноября, давление опустится до 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы. При этом на прошлой неделе оно было близко к экстремально высокому, наблюдался так называемый климатический зуб, добавила она.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РБК объяснил перепады давления сменой циклонов и антициклонов — вихревых движений с низким и высоким атмосферным давлением в центре соответственно. «Последние несколько дней и сегодня характер у нас определяет антициклон, во второй половине недели — циклон», — сказал синоптик. По его словам, атмосферное давление сейчас очень высокое, но в течение недели оно будет снижаться. «Сегодня 758 мм рт.ст., к вечеру ожидаем понижение до 756 мм рт. ст., а в субботу до 728 мм рт. ст. До нормы оно понизится в среду-четверг, затем оно будет заметно ниже нормы», — сказал Синенков.

Он отметил, что понижение давления всегда связано с ухудшением погоды: так, морозы в пятницу сменит потепление, которое придет из Южной Европы, до плюс 2–3 градусов. Оно будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. «Ожидаются облачность, плохая видимость. Слякотная осенняя погода», — добавил Синенков.

Общество
Синоптики назвали российские регионы с теплым декабрем

Ранее синоптики спрогнозировали теплый декабрь в Центральной России и Московском регионе. При этом они отметили, что снег выпадет в столице не ранее конца ноября.

Теги: синоптики, Гидрометцентр, атмосферное давление, новости РБК
Материалы по теме
Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяном дожде
Общество
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter