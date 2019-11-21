Синоптики предупредили москвичей о рекордном давлении «как в шахте»

В Москве рекордно выросло атмосферное давление, по ощущениям это сравнимо с погружением в шахту, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Атмосферное давление сейчас составляет 771 мм ртутного столба, что на 25–26 единиц превышает норму, отметил синоптик. «Мы будто погружаемся в шахту глубиной 250–300 м», — описал ощущения Тишковец, добавив, что повышение давления может ухудшить состояние людей, страдающих заболеваниями сердца и легких.

Погодные изменения вызвал антициклон, приблизившийся к столице с востока и находящийся в 500 км над Саранском. «В центре антициклона всегда очень высокое давление, там оно просто запредельное», — объяснил Тишковец.

По его словам, это рекордное значение атмосферного давления за 21 ноября в XXI веке. Предыдущий максимум был в 2016 году: тогда значение составило 764,8 мм рт. ст. Максимальный уровень ноября за всю историю наблюдений при этом составляет 776 мм рт. ст.

По его словам, с антициклоном также связана морозная и ясная погода, установившаяся в Москве. «Сейчас уже минус 8,3 градуса, температура продолжает падать. Это вообще-то декабрьская температура: норма климата декабря для Москвы — минус 8,6 градуса», — сказал Тишковец.