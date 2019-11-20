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Синоптики назвали российские регионы с теплым декабрем

Теплая погода в декабре ожидается сразу в нескольких регионах России, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, теплым первый зимний месяц будет в центральных регионах России, в столичном регионе и по всей южной части европейской России. «Если говорить о Москве, то снега раньше последних чисел ноября мы, скорее всего, не увидим», — отметила Волосюк.

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко сообщил «РИА Новости», что в декабре средняя температура воздуха ожидается выше нормы в северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Красноярского края. Он также отметил, что теплее обычного будет в Москве и Подмосковье, а снег в столице не нужно ждать ранее начала декабря.

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По словам Волосюк, прогноз на декабрь от Гидрометцентра, как и прогноз центра «Фобос», надо считать «очень предварительным». «Он будет еще уточняться», — подчеркнула она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в европейской части России температура воздуха предстоящей зимой будет превышать норму на 4–6 градусов. По его словам, «особенно заметно» это будет в январе и феврале. Тем не менее, в европейской части страны следует ожидать вторжений арктического воздуха, которые принесут снегопады и другие погодные явления.

Теги: погода, регионы, декабрь, новости РБК
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