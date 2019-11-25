Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Фото: МВД России

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Лобовое столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina произошло в 11:25 (05:25 мск) на 32-м км трассы Белогорск — Благовещенск, сообщили в областном главке МЧС. Пожарные и спасатели, прибывшие на место происшествия, помогли выбраться пострадавшим, детей среди них не было.

Накануне, 24 ноября, в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате аварии погибли пять взрослых и один ребенок, еще двух человек госпитализировали. По данным прокуратуры, водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что четверо погибших и одна пострадавшая в ДТП оказались гражданами Узбекистана.