Четверо из погибших в ДТП в Оренбуржье оказались гражданами Узбекистана

Четверо из погибших в ДТП в Оренбуржье оказались гражданами Узбекистана

Четверо из шести погибших утром в аварии на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области были гражданами Узбекистана, сообщает МИД республики. ДТП произошло из-за столкновения минивэна Hyundai с грузовиком.

В сообщении указывается, что еще одну гражданку Узбекистана, которая находилась в том же минивэне, госпитализировали. В ведомстве сообщили, что Генконсульство занимается вопросом вывоза тел погибших на родину.

ДТП с участием микроавтобуса Hyundai и грузовика произошло утром 24 ноября недалеко от села Чистое в Оренбургской области. В аварии погибли пять взрослых и один ребенок, еще двоих отвезли в больницу. В прокуратуре сообщили, что ДТП произошло из-за того, что водитель минивэна выехал на встречную полосу.

Прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).