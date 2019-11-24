Прокуратура назвала предварительную причину смертельного ДТП в Оренбуржье

ДТП в Оренбургской области, в котором погибли пять взрослых и один ребенок, произошло по вине водителя минивэна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По словам представителя ведомства, водитель Hyundai выехал на встречную полосу. «Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет», — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что дорожные условия в момент аварии были нормальными: асфальт был сухим и ровным. Прокуратура не видит необходимости проводить проверку в связи с инцидентом.

Авария произошла 24 ноября на трассе Оренбург-Акбулак рядом с селом Чистое. Минивэн Hyundai столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе — шестилетний ребенок. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу