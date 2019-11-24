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Прокуратура назвала предварительную причину смертельного ДТП в Оренбуржье

ДТП в Оренбургской области, в котором погибли пять взрослых и один ребенок, произошло по вине водителя минивэна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По словам представителя ведомства, водитель Hyundai выехал на встречную полосу. «Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какие-то другие, в настоящий момент нет», — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что дорожные условия в момент аварии были нормальными: асфальт был сухим и ровным. Прокуратура не видит необходимости проводить проверку в связи с инцидентом.

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Авария произошла 24 ноября на трассе Оренбург-Акбулак рядом с селом Чистое. Минивэн Hyundai столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе — шестилетний ребенок. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу

Теги: Оренбургская область, ДТП, прокуратура
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Ребенок и пятеро взрослых погибли в ДТП в Оренбургской области
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