Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Оренбургской области Общество, 08:11 В Новосибирске жители 118 домов провели ночь без тепла из-за аварии Общество, 07:51 Эксперт сообщил о саморазрушении экономики Украины Политика, 07:42 США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет Политика, 07:40 Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате Политика, 07:21 Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке Политика, 06:54 В Астрахани загорелись два теплохода Общество, 06:37 Попавшего в ДТП мэра Тулуна выписали из больницы Общество, 06:19 У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 05:55 Для ЦУПа составили правила общения с космонавтами Технологии и медиа, 05:43 Папа римский в Нагасаки осудил «неописуемый ужас» ядерного оружия Общество, 05:39 Джонсон поделился планами в случае победы на выборах Политика, 05:06 Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма Политика, 05:01 Три человека погибли в аварии с автомобилем и поездом в США Общество, 04:32
Общество ,  
0 
Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области на трассе Оренбург-Акбулак произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент случился на 15-м км автодороги около села Чистое Оренбургского района. В аварию попали минивэн Hyundai и грузовой автомобиль.

На кадрах с места происшествия видно, что сильно поврежденный минивэн находится на обочине, а фура вылетела с трассы в кювет.

В результате ДТП погибли пять человек, среди которых ребенок. Еще трое были госпитализированы  в медицинское учреждение. По информации ТАСС, один из них находится в тяжелом состоянии.

Теги: Оренбургская область, ДТП, жертвы
Материалы по теме
В Ставрополье девять человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями
Общество
Эксперты усомнились в достижении цели России по снижению смертности в ДТП
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter