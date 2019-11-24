Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Оренбургской области

Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области на трассе Оренбург-Акбулак произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент случился на 15-м км автодороги около села Чистое Оренбургского района. В аварию попали минивэн Hyundai и грузовой автомобиль.

На кадрах с места происшествия видно, что сильно поврежденный минивэн находится на обочине, а фура вылетела с трассы в кювет.

В результате ДТП погибли пять человек, среди которых ребенок. Еще трое были госпитализированы в медицинское учреждение. По информации ТАСС, один из них находится в тяжелом состоянии.