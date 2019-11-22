В Белом доме заявили о желании Трампа продолжить импичмент в сенате

В Белом доме заявили о желании Трампа продолжить импичмент в сенате

Президент США Дональд Трамп положительно относится к рассмотрению дела об импичменте в сенате. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

По словам Гидли, у палаты представителей нет никаких оснований для дальнейшего продвижения процедуры импичмента. Но если процесс не остановится, глава государства хочет рассмотрения дела в сенате.

«Если палата представителей будет продолжать навязывать американскому народу эту фейковую нелегитимную процедуру, это мошенничество, то он [Трамп] пойдет в сенат», — сказал Гидли.

Также он упомянул, что президент в таком случае вызовет в качестве свидетелей автора жалобы на него Адама Шиффа, а также Джо и Хантера Байденов.