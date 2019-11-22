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В Белом доме заявили о желании Трампа продолжить импичмент в сенате

Президент США Дональд Трамп положительно относится к рассмотрению дела об импичменте в сенате. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

По словам Гидли, у палаты представителей нет никаких оснований для дальнейшего продвижения процедуры импичмента. Но если процесс не остановится, глава государства хочет рассмотрения дела в сенате.

«Если палата представителей будет продолжать навязывать американскому народу эту фейковую нелегитимную процедуру, это мошенничество, то он [Трамп] пойдет в сенат», — сказал Гидли.

Также он упомянул, что президент в таком случае вызовет в качестве свидетелей автора жалобы на него Адама Шиффа, а также Джо и Хантера Байденов.

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Стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским. Полный текст на русском

По американским законам, если палата представителей США объявит импичмент президенту, то судебный процесс над ним должен провести сенат. В данный момент из 100 членов сената 53 являются республиканцами и не высказываются в поддержку импичмента Трампа.

О начале процедуры импичмента действующему президенту объявила спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси 25 сентября после заявлений председателя комитета по разведке нижней палаты Адама Шиффа о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о телефонном разговоре двух лидеров. В ходе него Трамп требует от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах 2020 года.

Теги: США, сенат, импичмент, Дональд Трамп
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