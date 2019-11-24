Трамп сообщил о несогласии 75% американцев с импичментом

Трамп сообщил о несогласии 75% американцев с импичментом

Инициированный Демократической партией США процесс импичмента не поддерживают 75% американцев. Об этом сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся [с мнением] штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!» — написал американский лидер.

Палата представителей США (большинство в ней демократы) запустила процедуру импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Поводом тому послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля текущего года.

Как писала газета The Wall Street Journal, в ходе беседы Трамп призвал Зеленского организовать расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Байден-старший является вероятным противником Трампа на предстоящих президентских выборах США. По словам спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, Трамп оказывал на Зеленского давление и злоупотреблял властью. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму получасового разговора американского и украинского лидеров.

На фоне обвинений в адрес американского лидера Зеленский заявил о готовности правоохранительных органов Украины провести расследование, однако он заверил, что оно не будет сделано по приказу из-за границы.