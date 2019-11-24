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Австралийский диетолог назвала лучшие и худшие продукты для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл сообщила, как сделать завтрак наиболее полезным, а какие продукты лучше исключить в утреннее время. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации эксперта, худшим выбором на завтрак является пита, поскольку она содержит около 80 г углеводов на 100 г продукта и повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, на завтрак стоит избегать сладких хрустящих хлопьев. Барелл пояснила, что они почти не содержат пищевых волокон и не могут насытить человека. Более того, хлопья на завтрак формируют у детей привычку есть сладкое по утрам, отметила она.

Самым полезным завтраком являются хлопья без сахара или гранола с добавлением греческого йогурта, меда и ягод. Также хорошим выбором станут яичница, бекон, овощи и тосты. Предпочтение стоит отдавать цельнозерновому хлебу или хлебу на закваске, уточнила она.

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Диетолог отметила, что при отсутствии времени для приготовления завтрака хорошим вариантом будет зеленый смузи из фруктов и овощей.

Теги: здоровье, продукты, завтрак
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