Испанские диетологи назвали вредные продукты

Испанские диетологи назвали продукты, которые стоит полностью исключить из рациона. Об этом они сообщили изданию La Vanguardia.

Диетолог Пилар Эскер, профессор школы Gasma в провинции Кастельон, заявил, что врачи чаще всего сталкиваются с убеждением о пользе алкоголя. По его словам, диетологи постоянно слышат о том, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна. Однако, отметил Эскер, это убеждение «не просто ложь, это настоящее варварство».

«В случае алкоголя или чрезмерно обработанной еды среди прочего лучше просто не употреблять их. Никогда», — сказал он.

Диетолог Мария Мерино добавила, что в черный список нужно включить рафинированную муку, так как она вызывает резкие перепады уровня глюкозы в крови и менее питательна. Эскер добавил, что такая мука может привести к диабету. Диетологи порекомендовали цельнозерновую муку.