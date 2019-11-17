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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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Диетолог сообщила о наименее вредных для организма сладостях

Наиболее безвредными сладостями являются горький шоколад, мармелад, мед, а также зефир и пастила, готовящиеся не на химических желеобразователях, а на агар-агаре. Об этом сообщила «Аргументам и фактам» врач-диетолог Людмила Зотова.

Эксперт отметила, что, хотя излишнее потребление сладкого наносит вред организму, его нехватка тоже может представлять собой опасность. При этом Зотова сообщила, что десерт тем вреднее, чем сложнее его состав.

По словам диетолога, наибольший вред организму наносят жаренные во фритюре сладости, как, к примеру, пончики или чак-чак, поскольку такие десерты содержат большое количество простых сахаров, а также трансжиры. Кроме того, специалист отнесла к числу вредных сладости из теста, торты с большим количеством крема и шоколадные батончики.

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Помимо этого, Зотова заявила, что с точки зрения микробиологии опасность представляют все белковые десерты, в которых применяются сырые белки или не до конца пропекаются яйца, а также сладости на основе молока.

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Ранее директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Дмитрий Никитюк сообщил РБК, что самое вредное в потреблении сладкого — это переедание. Специалист отметил, что потребление всех пищевых продуктов необходимо ограничивать в соответствии с нормами.

Теги: сладости, питание
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