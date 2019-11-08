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Эксперты сравнили здоровье миллениалов и предыдущих поколений

Эксперты американской компании по страхованию здоровья Blue Cross Blue Shield Association (BSBSA) выяснили, что здоровье миллениалов (поколение, родившееся с 1981 по 1996 год) ухудшается быстрее, чем у предыдущего поколения. Отчет опубликован на сайте компании.

Согласно отчету, миллениалы больше страдают как от физических болезней, например, гипертония или повышенный уровень холестерина, так и от проблем с психическим здоровьем — депрессия, гиперактивность. По данным экспертов, с 2014 по 2017 год количество миллениалов, страдающих депрессией, выросло на 30%, а 60% смертей в 2017 году среди людей в возрасте 25–29 лет произошли в результате самоубийств.

Эксперты также указывают на то, что проблемы со здоровьем являются причиной низкого дохода миллениалов, так как из-за болезней они могут пропускать работу или выполнять ее менее продуктивно. К тому же, в дальнейшем, согласно исследованию, миллениалам придется увеличивать затраты на здравоохранение.

Эксперты отмечают, что миллениалы в настоящее время составляют наибольшую долю населения и рабочей силы США — 35% от общего числа работников на американском рынке труда. В связи с этим растущие в будущем затраты на здравоохранение из-за проблем со здоровьем могут сказаться не только на личном доходе миллениалов, но и на экономике страны, говорится в исследовании.

Теги: миллениалы, здоровье
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