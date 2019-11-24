В Оренбуржье возбудили уголовное дело после ДТП с шестью погибшими

В Оренбуржье возбудили уголовное дело после ДТП с шестью погибшими

Прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело после аварии, в которой погибли пять взрослых и один ребенок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария на трассе Оренбург — Акбулак в районе села Чистое произошла утром 24 ноября. Минивэн Hyundai столкнулся с грузовиком, из-за чего шестеро человек погибли, еще двоих госпитализировали. Ранее в прокуратуре сообщили, что авария произошла по вине водителя минивэна, который выехал на встречную полосу. Там отметили, что дорожные условия на трассе, где произошло ДТП, были нормальными.