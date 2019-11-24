«Аэрофлот» сообщил о результатах медосмотра пилота рейса Москва — Анапа

Противопоказаний к выполнению полета у второго пилота пассажирского рейса Москва — Анапа, скончавшегося после экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, не было. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Накануне рейса Москва — Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было.

Кроме того, пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019 году, проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровья к летной работе», — говорится в сообщении.

Пилота признали годным и допустили к полетам, добавили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел утром 24 ноября. После того, как второму пилоту 1970 года рождения стало плохо, самолет запросил экстренную посадку. К лайнеру вызвали бригаду врачей скорой помощи, пилота передали медикам, однако он умер в машине скорой помощи.