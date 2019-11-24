В Сети появилось видео с места экстренной посадки рейса Москва — Анапа

На кадрах видно, как сотрудники аэропорта в Ростове-на-Дону работают рядом с экстренно севшим самолетом, второй пилот которого погиб после посадки. Позднее лайнер был дозаправлен и отправился в пункт назначения

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места экстренной посадки пассажирского самолета в Ростове-на-Дону, после которой скончался второй пилот.

Лайнер «Аэрофлота», вылетевший утром 24 ноября из Шереметьево в Анапу, запросил посадку из-за того, что у второго пилота ухудшилось самочувствие. После приземления в аэропорту «Платов» мужчину передали скорой помощи, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Другие находившиеся на борту при посадке самолета не пострадали.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. «К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи», — заявили в пресс-службе «Аэрофлота». В компании выразили соболезнования его родным и близким.