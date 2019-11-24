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В Сети появилось видео с места экстренной посадки рейса Москва — Анапа
На кадрах видно, как сотрудники аэропорта в Ростове-на-Дону работают рядом с экстренно севшим самолетом, второй пилот которого погиб после посадки. Позднее лайнер был дозаправлен и отправился в пункт назначения

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места экстренной посадки пассажирского самолета в Ростове-на-Дону, после которой скончался второй пилот.

Лайнер «Аэрофлота», вылетевший утром 24 ноября из Шереметьево в Анапу, запросил посадку из-за того, что у второго пилота ухудшилось самочувствие. После приземления в аэропорту «Платов» мужчину передали скорой помощи, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Другие находившиеся на борту при посадке самолета не пострадали.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. «К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи», — заявили в пресс-службе «Аэрофлота». В компании выразили соболезнования его родным и близким.

Общество
«Аэрофлот» выразил соболезнования после смерти пилота рейса Москва–Анапа

Как сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией, во время полета второй пилот начал жаловаться на боли в сердце. По данным другого источника агентства, предварительная причина смерти пилота — оторвавшийся тромб.

В «Аэрофлоте» сообщили «РИА Новости», что пилот, который умер после экстренной посадки, был допущен медицинскими службами для полетов. «Противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у пилота не было. Накануне рейса Москва — Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было», — заявили в пресс-службе.

По факту произошедшего Южное следственное управление на транспорте СК начало проверку.

В аэропорту Ростова-на-Дону сообщили, что рейс после дозаправки отправился в пункт назначения в 13.12 мск (совпадает с местным). «От продолжения полета никто из пассажиров не отказался», — заявил «РИА Новости» представитель аэропорта.

Авторы: Наталия Анисимова, Михаил Юшков
Теги: экстренная посадка, Ростов-на-Дону
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Общество
«Аэрофлот» выразил соболезнования после смерти пилота рейса Москва–Анапа
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