СМИ назвали предварительную причину смерти пилота лайнера «Аэрофлота»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В Сети появилось видео с места экстренной посадки рейса Москва — Анапа Общество, 14:40 Судья Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов Спорт, 14:36 Хачанов обратился к болельщикам после поражения в полуфинале Кубка Дэвиса Спорт, 14:29 Уральский банк извинился за выброшенные на улицу анкеты соискателей Финансы, 14:22 Мужчина пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре Общество, 14:15 «Сочи» упустил победу над «Уфой» в первом матче после отставки тренера Спорт, 14:06 Подозреваемого в убийстве петербурженки после погони задержали в Карелии Общество, 14:05 Noize MC сообщил о штрафе за мат во время баттла со Шнуровым Общество, 13:53 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 13:50 На Ямале из-за отказа хвостового винта жестко сел вертолет Ми-8 Общество, 13:48 Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России Общество, 13:45 СМИ назвали предварительную причину смерти пилота лайнера «Аэрофлота» Общество, 13:39 «Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уралом» Спорт, 13:30 Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата Политика, 13:18
Общество ,  
0 
СМИ назвали предварительную причину смерти пилота лайнера «Аэрофлота»

Причиной смерти второго пилота рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анапу, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

О том, что мужчина жаловался на боли в сердце во время полета, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. Собеседник также рассказал, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. При этом другой собеседник агентства назвал причиной смерти оторвавшийся тромб.

Как рассказала пассажирка лайнера РЕН ТВ, во время полета бортпроводник очень быстро прошла [в кабину пилотов]. Потом спросили, есть ли среди пассажиров врачи, так как одному из членов экипажа стало плохо. Через несколько минут было объявлено об экстренной посадке.

Общество
«Аэрофлот» выразил соболезнования после смерти пилота рейса Москва–Анапа

24 ноября в аэропорту Платов Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку Airbus 320 «Аэрофлота», который летел из Москвы в Анапу. Второму пилоту стало плохо во время полета, и командир лайнера принял решение сажать самолет.

Как сообщили РБК в «Аэрофлоте», после приземления мужчину передали бригаде скорой помощи. Медики не смогли спасти жизнь пилота. Авиакомпания выразила соболезнования его родным и близким. После остановки рейс вылетел из Ростова-на-Дону в Анапу.

Теги: пилот, смерть, аэрофлот, Ростов-на-Дону
Материалы по теме
«Аэрофлот» выразил соболезнования после смерти пилота рейса Москва–Анапа
Общество
Пилот рейса Москва — Анапа умер после экстренной посадки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter