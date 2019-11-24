СМИ назвали предварительную причину смерти пилота лайнера «Аэрофлота»

Причиной смерти второго пилота рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анапу, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

О том, что мужчина жаловался на боли в сердце во время полета, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. Собеседник также рассказал, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. При этом другой собеседник агентства назвал причиной смерти оторвавшийся тромб.

Как рассказала пассажирка лайнера РЕН ТВ, во время полета бортпроводник очень быстро прошла [в кабину пилотов]. Потом спросили, есть ли среди пассажиров врачи, так как одному из членов экипажа стало плохо. Через несколько минут было объявлено об экстренной посадке.

24 ноября в аэропорту Платов Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку Airbus 320 «Аэрофлота», который летел из Москвы в Анапу. Второму пилоту стало плохо во время полета, и командир лайнера принял решение сажать самолет.