Пилот рейса Москва-Анапа умер после экстренной посадки

Второй пилот пассажирского самолета, который вылетел утром 24 ноября из московского аэропорта Шереметьево в Анапу, скончался после экстренного приземления лайнера в Ростове-на-Дону. Об этом «РИА Новости» сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК.

«Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер», — заявил источник ТАСС в экстренных службах региона. Он заявил, что, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

По данным онлайн-табло на сайте Шереметьево, самолет «Аэрофлота» вылетел в Анапу в 8:20, во время полета его перенаправили в Ростов-на-Дону. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Как заявил собеседник «Интерфакса», командир лайнера связался с диспетчерами ростовского авиаузла, доложил об ухудшении самочувствия второго пилота, после чего было принято решение посадить самолет в аэропорту «Платов». После приземления второго пилота передали бригаде скорой помощи, но его не удалось спасти.