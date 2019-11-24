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В Сети появилось видео с места ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье

В Сети опубликовано видео с места ДТП под Оренбургом, в котором погибли шесть человек.

На кадрах, которые появились в местном паблике «ВКонтакте», виден находящийся на обочине и сильно поврежденный минивэн Hyundai со следами возгорания. Примерно в 100 м от него в кювете на другой стороне трассы стоит грузовой автомобиль, который столкнулся с иномаркой.

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Ребенок и пятеро взрослых погибли в ДТП в Оренбургской области

Об автоаварии, случившейся на дороге Оренбург-Акбулак около села Чистое, сообщалось ранее 24 ноября.

В результате столкновения фуры и минивэна погибли шесть человек, среди которых — шестилетний ребенок. Еще два человека госпитализированы/

Теги: Оренбургская область, ДТП, жертвы, видео
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