Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяном дожде

В предстоящую неделю холод и общая сухость атмосферы сменятся оттепелью, ледяными дождями, туманами и гололедом, сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник ожидается холодная погода с температурами от минус 5 до минус 10 градусов ночью и от 0 до минус 5 градусов днем. «В среду подойдет теплый фронт, местами будет сыпать слабый, незначительный локальный снег, немного потеплеет до минус 2–7 градусов ночью, а днем будет от 0 до минус 2 градусов», — сообщил Тишковец.

Синоптик добавил, что 28 ноября, в четверг, пройдет теплый фронт, который откроет путь черноморскому воздуху. Вечером возможен локальный ледяной дождь с небольшими отложениями льда в районе 1 мм. «Около 14:00 он начнет накрывать юг Московской области, к 17:00 краем заденет юг столицы, температура будет около нуля», — уточнил эксперт. «Далее, в пятницу, нас ждет помутнение атмосферы, дымки, туманы, около 0 ночью и от 0 до плюс 3 градусов днем», -заключил он.

Ранее синоптики сообщили о последствиях арктического вторжения. Эксперты пояснили, что в европейской части России произошло резкое похолодание с полным отсутствием снежного покрова. Такое случается в среднем раз в десять лет, последний раз — в 2014 году: тогда с 19 по 21 ноября температура понизилась до минус 10–11 градусов при отсутствии снега.