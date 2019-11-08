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Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

Предстоящая зима в Москве будет теплой, с туманами и ледяным дождем. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На моих долгосрочных картах, что я разработал до апреля включительно, зимний сезон окрашен в буро-бордовые цвета. Это говорит о невероятной аномалии температуры, особенно в январе и феврале», — сказал он.

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По его словам, за свою 25-летнюю практику он еще не видел подобных прогнозов. Синоптик отметил, что ожидается превышение температурной нормы на 5-6 градусов. Тишковец добавил, что в текущем году осень очень теплая, и сам год по средней температуре на Земле «тянет на рекорд». В Москве среднегодовая температура оказалась выше на 2,2 градуса, заявил он.

Он рассказал, что 10 ноября должна была наступить климатическая зима, но в итоге она откладывается на неопределенный срок. По его словам, в ближайшее время не ожидается нулевых и минусовых температур.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова обещала потепление после ноябрьских праздников. В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений. Тишковец заявлял, что этот показатель на десять градусов превышает норму.

Теги: зима, погода, Москва
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Синоптики пообещали москвичам «аномальное тепло» 5 ноября
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