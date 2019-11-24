Адвокат Трампа сообщил о хранимом на семью Байденов компромате

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что хранит компрометирующую информацию на семью бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которая будет обнародована в случае его «исчезновения». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, [было сказано] с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях, в течение которых семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну, они [документы] сразу же появятся», — заявил Джулиани.

16 ноября прокуратура США начала расследование против Джулиани. По данным WSJ, адвоката подозревают в получении личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники. По данным издания, они во время переговоров с украинскими властями также призывали помочь с расследованием в отношении Джозефа Байдена и возможного вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Bloomberg отметил, что расследование в отношении адвоката серьезно угрожает президентству Трампа, поскольку Джулиани является ключевой фигурой в деле об импичменте. Сам же защитник обвинения опровергает.