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Голодец сообщила о первом этапе внедрения меток безопасности в музеях

В России начался первый этап размещения меток безопасности в музеях, сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает «РИА Новости».

По ее словам, в ближайшем будущем нововведение затронет все российские музеи. «Сейчас наносятся метки на экспозицию. Это высокотехнологичное оборудование, оно поступает во все музеи страны», — отметила она. В первую очередь метки появятся в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Русском и Пушкинском музеях, добавила она.

В начале 2019 года из Третьяковки похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»: посетитель снял полотно со стены и вместе с ним вышел из музея. На следующий день был задержан Денис Чуприков, у которого и нашли картину. «Ай-Петри. Крым» была незначительно повреждена и возвращена на выставку. После инцидента Минкультуры организовало проверку и нашло нарушениях в системах безопасности четырех крупнейших музеев — Эрмитажа и Русского музея в Санкт-Петербурге, а также музея им. А.С. Пушкина и Исторического музея в Москве. Позднее в Минкультуры сообщили о планах создать службу безопасности в сотрудничестве с Национальной гвардией.

Теги: музеи, Ольга Голодец
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