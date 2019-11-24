На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход, сообщили в столичной Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Авария произошла около дома № 48 по ул. Уткина. По предварительным данным, пострадал водитель иномарки, не справившийся с управлением.

В декабре 2017 года пассажирский автобус в Москве на полном ходу въехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 15 пострадали. Сам водитель получил травму головы. Год спустя его приговорили к четырем годам лишения свободы, однако в октябре 2019 года приговор отменили, поскольку суд первой инстанции не рассмотрел доводы защиты.