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Юмашев раскрыл причину выбора Путина преемником Ельцина

Для бывшего президента России Бориса Ельцина в вопросе выбора преемника было важно выбрать человека, которому он «мог бы доверить страну» и «который мог бы двигаться в направлении», заданном ранее президентом. Так бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев объяснил, почему Ельцин выбрал в качестве преемника Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.

Советник рассказал, что в списке кандидатов у Ельцина было порядка десяти человек, в числе которых был Путин. В качестве преемника Путин стал восприниматься в 1998 году, когда занял должность первого заместителя главы администрации. «Было важно, чтобы это был сильный человек, который в состоянии той позицией, которая у него возникла, воспользоваться. Что Владимир Владимирович блестяще сделал», — пояснил Юмашев.

Он добавил, что на успех Путина повлиял эффект новизны: каждый избиратель увидел в нем «что-то свое». В частности, либералы отметили в нем «продолжателя идей Ельцина», консерваторы и силовики — «бывшего чекиста», а люди, «которые считали, что он что-то вернет России», увидели в нем это.

Кроме того, по мнению Юмашева, для Ельцина было важно, чтобы его преемник представлял новое поколение, был на двадцать лет моложе, чем он сам и другие политики.

Борис Ельцин очень радовался 31 декабря 1999 года, когда объявлял о том, что решил уйти в отставку, также вспомнил Юмашев. Для него объявление об этом было «как рождение своего сына», рассказал он. При этом решение уйти за полгода до выборов было сделано, чтобы дать будущему президенту России «фору против Примакова и Лужкова».

При этом, по мнению Юмашева, Путин не пойдет на новый, третий президентский срок. Он «с уверенностью на 99% скажет, что в 2024 году он уйдет», — предположил Юмашев.

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Юмашев оценил в 99% вероятность ухода Путина в 2024 году

Валентин Юмашев руководил администрацией президента в период с 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года, в настоящий момент является советником президента на общественных началах. Женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко.

Теги: Владимир Путин, Борис Ельцин, президент
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