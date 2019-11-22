Юмашев объяснил решение Ельцина уйти именно 31 декабря

Советник президента России Валентин Юмашев рассказал, почему бывший президент России Борис Ельцин ушел со своего поста именно 31 декабря 1999 года. Об этом он заявил в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре.

«Этот проект был для него как рождение своего сына, абсолютно выстраданная история. Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — пояснил он.

По словам Юмашева, Ельцин подал в отставку за полгода до назначенных выборов, «чтобы Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы».

Юмашев добавил, что, принимая это решение, Ельцин «уничтожал свой характер» и «наступал на горло собственной песне», потому что победа его преемника Владимира Путина была «так важна» экс-президенту.

Валентин Юмашев руководил администрацией президента в период с 11 марта 1997-го по 7 декабря 1998 года. Вторым браком был женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко.