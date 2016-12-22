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В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине
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В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине
Политика, 02:46
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В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине
Из обнародованных документов следует, что в сентябре 1999 года Борис Ельцин сообщил Биллу Клинтону, что выбрал себе в преемники Владимира Путина. Ельцин объяснил американскому коллеге, почему сделал именно такой выбор
Билл Клинтон и Борис Ельцин. 1998 год (Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС)

Библиотека Билла Клинтона обнародовала более 1 тыс. документов, связанных с российско-американскими отношениями в 1990-х годах. Обнародованный архив включает в себя ранее засекреченные стенограммы переговоров между Биллом Клинтоном, занимавшим тогда пост президента США, и его российским коллегой Борисом Ельциным.

В частности, 8 сентября 1999 года Ельцин рассказывает Клинтону о своем преемнике Владимире Путине, следует из одной и стенограмм. «Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным», — сказал Ельцин Клинтону. «Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек», — продолжил Ельцин. Далее он указывает, что ему понадобилось много времени, чтобы найти того, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.

Отрывок из стенограммы разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона 8 сентября 1999 года. Скриншот: Clinton Digital Library

«К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году», — сказал Ельцин.

В том же разговоре Клинтон указывает, что до этого у него с Путиным были хорошие контакты и он с нетерпением ждет встречи с ним.

Из другой стенограммы следует, что в ходе разговора, который состоялся 19 ноября 1999 года, Клинтон вновь возвращается к теме преемника и спрашивает Ельцина, кто победит на выборах. «Конечно, Путин. — отвечает Ельцин. — Он будет преемником. Он демократ и знает Запад», — добавил он. «Он очень умен», — ответил на это Клинтон.

Отрывок из стенограммы разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона 19 ноября 1999 года. Скриншот: Clinton Digital Library

«Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы — законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом», — сказал Ельцин в конце разговора.

Автор: Мария Бондаренко.
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