Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году

Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума «ПроеКТОриЯ» вспомнил разговор, в ходе которого Борис Ельцин предложил ему стать президентом

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обсуждая с молодыми людьми в Ярославле выбор профессии, Владимир Путин рассказал им о том, каким должен быть человек, который хочет стать главой государства. По его словам, сам он профессию президента не выбирал, а на предложение Бориса Ельцина возглавить правительство в 1999 году изначально ответил отказом.

«Он очень удивился. Он был человек своеобразный и спросил: «Почему это?» А я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов». А я уже был большой мальчик», — сказал Путин.

Видео: RT на русском / YouTube

«Президентом может быть человек любой профессии», — сказал Путин. Он отметил, что юридическое образование и знание законов помогает быть главой государства, однако в крупных странах немало руководителей, у которых физическое образование.

По словам Путина, важно, чтобы решивший стать главой государства был готов полностью посвятить значительную часть своей жизни этой деятельности. «И должно быть как у врача. Не может быть хорошим врачом тот человек, который не сопереживает все, что переживает пациент. Он должен любить своего пациента, пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам государств», — сказал президент.