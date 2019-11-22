На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки). Сбой в движении поездов объясняется техническими причинами. Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.

«Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении», — говорится в заявлении столичной подземки.

В пресс-службе «Московской железной дороги» РБК, уточнили, на МЦК по техническим причинам остановилась один поезд «Ласточка». Позже в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов было восстановлено. Железнодорожники убрали с путей остановившуюся «Ласточку». «Для восстановления интервала на линию выпустят три резервных поезда», — сообщили в пресс-службе МЖД.

В минувший четверг, 21 ноября, в Москве запустили новые железнодорожные магистрали — Московские центральные диаметры (МЦД). В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, вместе мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым он прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню. В первый день пассажиры жаловались на нехватку поездов, недостаточное количество вагонов, задержки поездов и сбои в работе билетной системы. В пятницу, 22 ноября, на втором маршруте МЦД и на Рижском направлении в сторону Москвы со стороны подмосковного поселка Нахабино произошел сбой.