Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений

В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений. Она будет предусматривать введение в армию новейших систем, в том числе беспилотников, лазерных систем и гиперзвукового оружия. Об этом, как передает корреспондент РБК, президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности.

Программа будет рассчитана на срок до 2033 года. Ее основной задачей, по словам президента, станет «наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники». Глава государства связал внедрение перспективных технологий в оборонно-промышленный комплекс с новыми вызовами и угрозами. «Есть много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция и соперничество усиливаются, обретают новые формы», — объяснил он. Путин отметил, что на этом фоне ведущие страны продолжают совершенствовать наступательные вооружения.

Сейчас в России уже действует госпрограмма вооружений, которая рассчитана на срок до 2027 года. В эту программу включены некоторые разработки, использующие упомянутые президентом технологии: к примеру, это противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон». Вместе с тем ранее власти говорили о возможности диверсификации части предприятий, занятых производством продукции под оборонную программу. В конце ноября 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью РБК, что к 2023 году может быть разработана программа диверсификации ОПК.