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Борисов признал отсутствие перспектив роста экспорта продукции оборонки

В условиях санкций России не стоит ожидать значительного роста экспорта военной продукции. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания на дальневосточном заводе «Звезда», передает корреспондент РБК.

Также российскую оборонную индустрию будет ждать сокращение гособоронзаказа, отметил он. «Понятно, что по мере достижения необходимого уровня перевооружения армии объемы гособоронзаказа будут снижаться. При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров», — сказал Борисов.

В этих условиях важнейшим условием сохранения отрасли является диверсификация и увеличение доли гражданской продукции в структуре производства, подчеркнул вице-премьер. «Президент поставил масштабную задачу: довести к 2025 году долю гражданской продукции в структуре выручки предприятий ОПК до 30%, а к 2030-му — до 50%», — напомнил он.

Как говорится в материалах к совещанию, по итогам 2018 года доля гражданской продукции в выпуске оборонно-промышленного комплекса в среднем составляет 20,7%. В авиастроении этот показатель составил 27,7%, в судостроении — около 13,5%.

В конце ноября прошлого года Борисов заявил в интервью РБК, что к 2023 году может быть разработана программа диверсификации ОПК. Он отмечал, что президент Владимир Путин поставил этот вопрос наравне с выполнением обязательств по госпрограмме вооружения.

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Теги: Юрий Борисов, Экспорт
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