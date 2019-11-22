Сеть «Самсон-фарма» начала выдавать кредиты в аптеках под 23% годовых

«Самсон-фарма» и МТС-банк запустили услугу выдачи кредитов в аптеках, сообщается на сайте аптечной сети. Первым об этом написал «Коммерсантъ».

Покупателям предлагают кредит от 3 тыс. до 300 тыс. руб. под 23% годовых. Его можно оформить онлайн и десяти аптеках, указанных на сайте. Онлайн также можно рассчитать стоимость ежемесячного платежа.

Газета сообщает, что pos-кредитование должно принести аптечной сети до 10% дополнительной прибыли. Эффективность проекта оценят в начале 2020 года. В «Самсон-фарма» «Коммерсанту» рассказали, что кредитование в основном рассчитано на людей, которым необходимо незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами (таковыми считаются лекарства по цене от 500 рублей за упаковку. — РБК).

В пресс-службе группы компаний «ЭРКАФАРМ», которую связывают с основателем сети «Самсон-фарма» Самсоном Согояном, РБК сообщили, что также планируют развивать такой сервис. «Планируем вслед за партнером запустить кредитование в своих брендах, в частности, в сети аптек «Озерки», где доля продаж лекарственных средств и дорогостоящих препаратов традиционно высока в отличие от других аптек более высокого ценового сегмента», — отметили в компании.