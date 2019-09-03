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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
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В аптеках «36,6» начнут продавать медицинские услуги
Аптечная сеть «36,6» протестирует новый формат: врачебный кабинет в аптеке. Врач сможет проводить обследование и выписывать рецепты на месте. Развитие новых направлений — попытка компенсировать низкую маржу при продаже лекарств
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

О новом проекте ГК «Аптечная сеть «36,6» по открытию медицинских кабинетов стало известно из вакансии на сайте hh.ru: в начале августа компания начала набор сертифицированных терапевтов. Из описания вакансии следует, что специалист будет работать в кабинете медицинского обслуживания при аптеке, в его обязанности входят амбулаторный прием, оказание помощи, а также оформление и ведение медицинской документации.

В аптечной сети «36,6» подтвердили старт проекта. В ближайшее время к открытию планируется три кабинета в московских аптеках сети, рабочие места врачей будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность. «Эти кабинеты позволят пациенту обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь», — сообщил РБК гендиректор сети Владимир Нестеренко. Он подчеркнул, что врач не будет выписывать все затребованные пациентом рецепты, а только те, что посчитает нужным выдать после проведения осмотра. Прием в терапевтических кабинетах будет платным, однако компания не сообщила стоимость услуги.

Основная доля в выручке аптек — в среднем около 75% — приходится на продажи лекарственных средств. Но в России концентрация аптек в пересчете на одного жителя высока, а наценка на лекарства регулируется либо государством, либо рынком. В итоге дополнительный ассортимент и услуги — это те немногие способы дополнительного заработка, что есть у компаний, объясняет гендиректор консалтинговой компании AlphaRM Анна Ермолаева.

«В начале 2000-х некоторые аптечные сети экспериментировали с такой бесплатной услугой: они рассчитывали на то, что она будет стимулировать продажи самой аптеки», — вспоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharm Николай Беспалов. Сама аптечная сеть «36,6» еще в 2007 году пыталась открывать кабинеты с врачами Европейского медицинского центра (ЕМЦ), который принадлежал ее акционерам. Первый такой кабинет был открыт при аптеке на Кутузовском проекте, прием вели сотрудники ЕМЦ: терапевт, кардиолог и невролог. Услуга была рассчитана на состоятельных клиентов — консультация стоила €80 (или 2,8 тыс руб. по среднегодовому курсу в 2007-м). Но компания не исключала, что в будущем проект перерастет в сеть клиник среднеценового сегмента. О том, почему проект не получил развития в прежние годы, в аптечной сети «36,6» не рассказали. Компания продала сеть клиник в 2008 году.

Чего ожидает от нового направления аптечная сеть, читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Анна Левинская, Полина Звездина
Теги: аптеки, врачи
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