Суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Свое решение суд объяснил тем, что, согласно Конституции, исковые требования не могут быть предъявлены к президенту России в рамках административного судопроизводства. «Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», — сообщили в суде.

Решение районного суда может быть обжаловано в Мосгорсуде, директор ФБК Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что юристы фонда намерены обжаловать отказ Тверского суда.

О том, что сотрудники основанного оппозиционером Алексеем Навальным ФБК подали иск к президенту России, обвинив его в бездействии при защите их конституционных прав, стало известно накануне, 21 ноября. В качестве истцов выступили сам Навальный, ФБК и еще десять сотрудников фонда.

В своем заявлении они требовали признать незаконным бездействие президента, так как «он не реагирует и не принимает мер» по прекращению нарушений конституционных прав, которое, по версии истцов, связано с расследованием уголовного дела об отмывании 1 млрд руб., открытого СКР против ФБК в начале августа.