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Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина
Истцы заявили о бездействии главы государства в защите их конституционных прав. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что юристы посмотрят иск, если суд примет его к рассмотрению
Алексей Навальный (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального.

В качестве истцов выступили Навальный, ФБК и десять сотрудников фонда. Административный иск планируют направить в Тверской суд Москвы.

В своем заявлении ФБК требует признать незаконным бездействие президента, так как «он не реагирует и не принимает мер» по прекращению нарушений конституционных прав, происходящих по делу ФБК. Кроме того, истцы просят суд обязать главу государства защитить их права в пределах своих полномочий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают о решении суда по иску от Навального и ФБК. «Суд будет рассматривать, никакой позиции у нас нет», — сказал он. «Если иск будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть», — пояснил Песков.

«Иск поступил в суд», — заявили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

В начале августа в отношении ФБК возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники фонда и близкие к ним люди через счета организации легализовали средства, полученные преступным путем. В ФБК эти обвинения отвергли. В середине октября СК сообщил об обысках в региональных отделениях фонда в более чем 30 регионах России в рамках дела об отмывании.

9 октября Минюст объявил ФБК иностранным агентом. «Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников — от иностранных организаций Испании и США», — заявили в министерстве. В ведомстве утверждали, что фонд получил два транша из Испании и один из США на общую сумму в 140 тыс. руб. Навальный тогда писал в Twitter, что действия Минюста незаконны и, «очевидно, по прямому приказу Путина». Песков заявил, что внесение в список иноагентов не прерогатива Кремля.

В качестве иностранных источников финансирования были указаны Роберто Фабио Монда Карденас из Испании и Star-Doors.com из США. Последний — магазин по продаже дверей для шкафов; его сотрудник заявил изданию Meduza, что компанией владеет гражданин России, который отправлял в ФБК деньги как частное лицо. По поводу перевода из Испании директор ФБК Жданов говорил «Дождю», что средства действительно поступили, но в тот момент, когда счет фонда был заблокирован и вернуть деньги сотрудники не могли.

Авторы: Константин Нагаев, Полина Химшиашвили, Роман Кирьянов
Теги: Фонд борьбы с коррупцией, Владимир Путин
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