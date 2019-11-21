Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина

Истцы заявили о бездействии главы государства в защите их конституционных прав. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что юристы посмотрят иск, если суд примет его к рассмотрению

Алексей Навальный (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального.

В качестве истцов выступили Навальный, ФБК и десять сотрудников фонда. Административный иск планируют направить в Тверской суд Москвы.

В своем заявлении ФБК требует признать незаконным бездействие президента, так как «он не реагирует и не принимает мер» по прекращению нарушений конституционных прав, происходящих по делу ФБК. Кроме того, истцы просят суд обязать главу государства защитить их права в пределах своих полномочий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают о решении суда по иску от Навального и ФБК. «Суд будет рассматривать, никакой позиции у нас нет», — сказал он. «Если иск будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть», — пояснил Песков.

«Иск поступил в суд», — заявили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.