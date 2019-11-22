Во Владивостоке мать заподозрили в убийстве новорожденного

Во Владивостоке мать заподозрили в убийстве новорожденного

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Тело младенца нашли возле дома на улице Часовитина. По версии ведомства, 37-летняя мать выбросила ребенка в окно с восьмого этажа. «Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался», — говорится в сообщении.

Правоохранители завели дело по ст. 105 УК (убийство). Женщину задержали. Следственные органы назначили ей психолого-психиатрическую экспертизу.

В середине ноября женщина и двое детей выпали из окна жилого дома в Москве. В результате женщина и один ребенок скончались. Мальчика в возрасте четырех лет госпитализировали. СК возбудил дело об убийстве.