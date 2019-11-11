Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Москве Юлию Иванову. По ее словам, предсмертная записка была найдена при осмотре квартиры. «Смерть женщины не носит криминальный характер», — добавила она.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что в записке женщина попросила «никого не винить» в ее смерти. По данным телеканала РЕН ТВ, в записке она попросила прощения у своего мужа.

Утром 11 ноября стало известно, что из окна жилого дома в Бабушкинском районе Москвы выпали женщина и двое детей. Мать и один маленький ребенок скончались. Еще один мальчик в возрасте около шести лет выжил, его доставили в реанимацию. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).