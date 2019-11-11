На северо-востоке Москвы из окна девятиэтажки выпала женщина с детьми

На северо-востоке Москвы из окна девятиэтажки выпала женщина с детьми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения женщины с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Тела женщины и маленького ребенка нашли около жилого дома в Бабушкинском районе столицы. Рядом с ними также находился мальчик, которому на вид около шести лет. Сейчас медики оказывают ему комплекс реанимационных мероприятий.

Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным «РИА Новости», инцидент произошел в доме №6 на улице Чичерина. Из окна девятиэтажки выпала женщина с двумя детьми. Погибшей девочке было полтора года, уточняет «Интерфакс». Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.